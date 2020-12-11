Takla atan otomobildeki çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu sürücüsü Ali Kurnaz (60) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Fatma Kurnaz ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Emet- Çavdarhisar yolunun Yarış köyü mevkiinde meydana geldi. Ali Kurnaz yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Ali Kurnaz ve yanındaki eşi Fatma Kurnaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ali Kurnaz doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.