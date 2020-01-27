Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı (2) - Son Dakika

Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı (2)

6 saat önce

KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Serik ilçesinde, Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı (2), System.String[]

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde, Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin, kontrolden çıkıp kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından da yan yatarak elektrik direğine çarpması yer alıyor.


Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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