Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı (2) - Son Dakika

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Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı (2)
6 saat önce
KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Serik ilçesinde, Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Serik ilçesinde, Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin, kontrolden çıkıp kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından da yan yatarak elektrik direğine çarpması yer alıyor.
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