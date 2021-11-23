Bursa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bursa'da takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Bursa'da takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı. İznik'in Yörükler Mahallesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 34 NJ 9230 plakalı araç sürücüsü M.P. (45), seyir halindeyken Yörükler mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sürücü M.P. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.P. (17) yaralanarak, 112 ekipleri tarafından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

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