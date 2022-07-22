Takla atan otomobildeki kadın ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki kadın ve 2 çocuğu yaralandı

22.07.2022 15:03
Takla atan otomobildeki kadın ve 2 çocuğu yaralandı

Eskişehir'de takla atan otomobildeki kadın sürücü ve 2 çocuğu yaralandı.

Eskişehir'de takla atan otomobildeki kadın sürücü ve 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beylikova- Mihalıççık yolu üzerinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 26 SN 058 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışır vaziyette ters dönen araçta yangın çıkma tehlikesine karşın bölgeye itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada sürücü S.Y. ve araçta bulunan 2 çocuğu hafif yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavileri için Beylikova İlçe Hastanesi'ne sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobildeki kadın ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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