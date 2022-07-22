İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışır vaziyette ters dönen araçta yangın çıkma tehlikesine karşın bölgeye itfaiye ekibi gönderildi.

Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobildeki kadın ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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