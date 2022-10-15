Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika
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Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı

15.10.2022 21:28
Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı

Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp karşı şeride geçtiği korkunç kazada araç içinde bulunan 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Araçtaki eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın- Muğla karayolu, Söğütçük Mahallesi yakınlarında Muğla istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Adem Aras yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Adem Aras'ın yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan eşi Emine Keskin Aras'ın ise yaralandığı belirlendi.

EŞİ YARALI OLARAK KURTULDU

Emine Keskin Aras, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Adem Aras'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika
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