Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 13:04
Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Takla atan, Turan B. idaresindeki 41 UC 116 Kocaeli plakalı otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Bersan Ulusuy, ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ulusuy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Bersan Ulusuy'un arkadaşları olayı öğrenince hastaneye akın etti. - DÜZCE

Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

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Bahçeşehir, Kocaeli, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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