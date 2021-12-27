Takla atan otomobildeki Muhammed öldü, anne ve babası yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada Muhammed Ali Kökten (7) hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar- Konya kara yolu üzerindeki Çay'a bağlı Kadıköy mevkisinde meydana geldi. Belçika'da yaşayan Kökten ailesi, yılbaşı tatilini geçirmek için Emirdağ ilçesine gelmeye karar verdi. Uçakla Antalya'ya gelen aile, kiraladıkları otomobille Emirdağ'a gitmek için yola çıktı. Arif Kökten'in kullandığı 07 AJE 062 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, önce refüje çarptı ardından yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada sürücü Kökten, eşi Sultan ve oğlu Muhammed Ali yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından 3 yaralı, Çay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Yaralılardan Muhammed Ali Kökten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sultan Kökten'in durumunun ciddiyetini koruduğu, Arif Kökten'in hafif yaralı olduğu belirtildi.

- Afyonkarahisar