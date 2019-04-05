Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı

Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı

36 dakika önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı.

Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada sürücü Erdinç Odabaş (46) ile araçtaki  Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak (54) yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Erdinç Odabaş yönetimindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bayrak direğine ardından park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada, sürücü Erdinç Odabaş ile otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:32 Kaynak: DHA

Ordu, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzde 99'u Tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı, Ekonomiye Yılda 41,2 Milyon Lira Katkı Sağlayacak Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Son Dakika! AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]