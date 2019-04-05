Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı

Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı

2 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı.

Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada sürücü Erdinç Odabaş (46) ile araçtaki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak (54) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Erdinç Odabaş yönetimindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bayrak direğine ardından park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada, sürücü Erdinç Odabaş ile otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:04 Kaynak: DHA

Ordu, Samsun, Güncel
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