Takla atan otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobildeki sürücü yaralandı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, akaryakıt istasyonuna gireceği sırada, kontrolden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, akaryakıt istasyonuna gireceği sırada, kontrolden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Eskipazar İsmetpaşa mevkiinde meydana geldi. B.Ü. yönetimindeki 34 PT 2249 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna gireceği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp, ters döndü. Kazayı görenler, otomobilde sıkışan B.Ü.'yü çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.Ü., sağlık görevlilerince ambulansta tedavi edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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