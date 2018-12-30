Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobildeki Yaralılara İl Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı

Takla Atan Otomobildeki Yaralılara İl Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı

31 dakika önce

Takla atan otomobildeki yaralılara il müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.

Takla atan otomobildeki yaralılara il müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.
Kaza akşam saatlerine doğru Siverek- Diyarbakır karayolunun 40'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Zahir K. hakimiyetindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada aynı aileden sürücü Mehmet Zahir K. ile Sebahat K. ve 1 yaşındaki kızları Kübra K. yaralandı. Yaralılara tesadüfen olay yerinden geçen doktor çift müdahalede bulundu. Doktor çift ambulanslar gelene kadar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıların üşümemeleri için sıcak tutmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, doktor çift daha sonra yoluna devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:46 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Büyükyazı Yaşamını Yitirdi 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu

Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 21:17:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobildeki Yaralılara İl Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]