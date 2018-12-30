Takla Atan Otomobildeki Yaralılara İl Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı
31 dakika önce
Takla atan otomobildeki yaralılara il müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.
Takla atan otomobildeki yaralılara il müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.
Kaza akşam saatlerine doğru Siverek- Diyarbakır
karayolunun 40'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Zahir K. hakimiyetindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada aynı aileden sürücü Mehmet Zahir K. ile Sebahat K. ve 1 yaşındaki kızları Kübra K. yaralandı. Yaralılara tesadüfen olay yerinden geçen doktor çift müdahalede bulundu. Doktor çift ambulanslar gelene kadar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıların üşümemeleri için sıcak tutmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, doktor çift daha sonra yoluna devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:46 Kaynak: İHA
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