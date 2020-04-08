Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
6 saat önce
Kayseri'de takla atan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.
Kayseri'de takla atan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mükremin Ç. yönetimindeki 38 EL 462 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü burnu bile kanamadan otomobilden çıktı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobilde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:22 Kaynak: İHA
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