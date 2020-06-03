Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak durabildi. Sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.



Kaza Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş'ten Hasankeyf istikametine gitmekte olan ismi öğrenilmeyen 34 UH 9856 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, tedbir amaçlı ambulansa alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN