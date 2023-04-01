Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

01.04.2023 16:54

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan E-90 karayoluna çıkan T.C. (30) idaresindeki 16 AJS 805 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atıp ters durdu. Kazada araç adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre tek şeritten verilirken, araç çekicisinin gelmesiyle birlikte otomobil otoparka çekilerek yol trafiğe açıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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