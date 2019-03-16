Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı
35 dakika önce
Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Manisa
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy
Caddesi Organize Sanayi Bölgesi
girişinde meydana geldi. Bükeyle G. yönetimindeki 09 AS 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaldırıma devrilen otomobilden sürücü Bükeyle G. sürünerek çıktı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Takla atan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:48 Kaynak: İHA
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