Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

35 dakika önce

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı, System.String[]
Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Bükeyle G. yönetimindeki 09 AS 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaldırıma devrilen otomobilden sürücü Bükeyle G. sürünerek çıktı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Takla atan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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