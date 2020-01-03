Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada - Son Dakika

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada

6 saat önce

Taylan Ergün / ARNAVUTKÖY'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından da tabelalara çarparak takla attı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada, System.String[]

Taylan Ergün/ ARNAVUTKÖY'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından da tabelalara çarparak takla attı. Yolda ters dönerek duran otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla burnu bile kanamadan çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Avcı'nın kullandığı 06 ADF 81 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, önce kaldırıma, ardından da tabelalara çarparak takla atıp, ters döndü. Otomobildeki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü Eren Avcı, şans eseri burnu bile kanamadan kurtarıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil önce kaldırıma, ardından da tabelalara çarparak ters döndüğü görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin koşarak, ters dönen otomobildeki sürücüyü kurtardıkları kameraya yansıyor.


Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın tehditleri sonrası Amerika, Orta Doğu'ya 3 bin 750 asker daha gönderecek
Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı Ever Banega Al Ahli ile anlaştı Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
14:37 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
14:37 Çalıntı çip ve kopyalanmış plakayla akaryakıt hırsızlığı kamerada - Son Dakika
14:32 MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek - Son Dakika
14:31 "Tek derdimiz fayda üretmek" - Son Dakika
14:31 Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
14:13 İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Son Dakika
12:00 Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 14:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]