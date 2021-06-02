Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Antalya'da virajı alamayarak takla atan ve refüjdeki ağaç sayesinde karşı şeride geçmekten kurtulan otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi istikametine seyir halindeki Cansu Ilıcalı'nın kullandığı 07 HNV 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, refüjde bulunan ağaç sayesinde karşı şeride geçmekten kurtulurken, yan yatan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobil sürücüsü Cansu Ilıcalı, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm ısrarına rağmen iyi olduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını belirterek hastaneye gitmedi. - ANTALYA