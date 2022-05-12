Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

12.05.2022 09:38

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktıKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk G. idaresindeki 54 SH 605 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaldırıma çıkarak takla attı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Selçuk G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın vinç yardımıyla yoldan kaldırılıp çekiciye yüklenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


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