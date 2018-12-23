Takla Atan Otomobilden Burnu Kanamadan Kurtuldu

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında iki kez takla atan otomobilin sürücüsü yara almadı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında iki kez takla atan otomobilin sürücüsü yara almadı.



Mennan Erciyas yönetimindeki 54 AU 605 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içinde sis ve buzlanmanın olduğu bölgede, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil, art arda takla atarak karşı yola savruldu.



Kazadan sürücü Erciyas, yara almadan kurtuldu.



Bir süre ulaşıma kapanan yol, otomobil çekildikten sonra trafiğe açıldı.



Kazayı AA muhabirine anlatan Erciyas, Rize'den Erzurum'a üniversitede okuyan çocuğunu ziyaret etmek için geldiğini belirterek, "Yoldayken aniden direksiyon hakimiyetimi kaybettim. İki kez takla attıktan sonra otomobil sırtının üzerine geldi. Kaza sonrası hemen kendimi dışarıya attım." dedi.

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