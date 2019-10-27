Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

1 saat önce

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza esnasında otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza esnasında otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. Kent merkezi istikametine gitmek için kavşakta bulunan yan yolu kullanmak isteyen K.H.T. idaresindeki 58 BG 059 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü K.H.T. ve araçta bulunan arkadaşı takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini ise kabul etmedi. Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü ve arkadaşının kaza esnasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi
Kocaeli'de dehşet! Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti Giresun'da yürekleri yakan olay! Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu Arazi anlaşmazlığı kavgasında vahşet: Önce silahla vurdu, ardından traktörle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 20:06:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]