Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza esnasında otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza esnasında otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. Kent merkezi istikametine gitmek için kavşakta bulunan yan yolu kullanmak isteyen K.H.T. idaresindeki 58 BG 059 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü K.H.T. ve araçta bulunan arkadaşı takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini ise kabul etmedi. Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü ve arkadaşının kaza esnasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.