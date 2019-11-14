Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika

Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı.

Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Otomobilin takla atlamasıyla yola fırlayan genç sürücü, hayatını kaybetti.


Kaza, Çal ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan Hasan İlhami Orman (23) idaresindeki 20 ANH 06 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, otomobilden fırlayan genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Öte yandan genç sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ve viraja hızlı şekilde girdiği iddia edildi.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İcradan yarı fiyatına satılık Ferrari
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:26:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]