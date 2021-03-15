Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı

15.03.2021 18:57
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağmur yağışından dolayı bir otomobil kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağmur yağışından dolayı bir otomobil kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Anıl Berat Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Anıl Berat Ö., idaresindeki 02 LE 675 plakalı Dacia marka otomobil, yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Anıl Berat Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı

Kahramanmaraş, Adıyaman, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika


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