Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana Karayolu Arslanlı Mahallesi Tırmıl Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan'dan Adana istikametine seyir halinde olan sürücü M.A.'nın (28) kullandığı 01 AGH 932 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

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