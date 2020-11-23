Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu
23.11.2020 16:50
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana Karayolu Arslanlı Mahallesi Tırmıl Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan'dan Adana istikametine seyir halinde olan sürücü M.A.'nın (28) kullandığı 01 AGH 932 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün tedavisine devam edildiği öğrenildi. - ADANA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar