Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Yunus Emre B. 01 RT 921 plakalı otomobili ile refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritte durabildi. Yunus Emre B. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Kozan Adana Karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yunus Emre B. yönetimindeki 01 RT 921 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre B. hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken takla atan otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Adana Kozan girişi kısa süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA