Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden İnanılmaz Kurtuluş

Takla Atan Otomobilden İnanılmaz Kurtuluş

33 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobilden İnanılmaz Kurtuluş, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kaldırımda yürüyen yayalar saniyeler farkıyla kazayı atlatırken, takla atan otomobilin arka kapısından bir kişinin yola fırladığı, sürücü ile birlikte diğer yolcuların ise aracın kapısını açarak dışarıya çıktığı görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine götürülen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza anında takla atan otomobilde bulunan ve kaldırımda yürüyen yayalar, adeta ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görülüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:27 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Manisa, Soma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 20:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden İnanılmaz Kurtuluş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]