Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden Karı Koca Sağ Çıktı

Takla Atan Otomobilden Karı Koca Sağ Çıktı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Takla Atan Otomobilden Karı Koca Sağ Çıktı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Deveci yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Niyazi Güzelgül (62) yönetimindeki 54 EU 720 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Güzelgül ve eşi Mümine Güzelgül, Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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