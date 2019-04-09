Takla Atan Otomobilden Sağ Çıktı
1 saat önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:59 Kaynak: İHA
'in Yavuzeli
ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gaziantep karayolundan Araban
'dan Yavuzeli istikametine seyir halinde bulunan Özkan Kılıç idaresindeki 27 BHU 14 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla attı. Karacadağ
mevkisi Çavuş Baba türbesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücünün emniyet kemerinin takılı oluğu öğrenildi.
Kazanın ardın jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı. - GAZİANTEP
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