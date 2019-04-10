Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden Sağ Çıktı

Takla Atan Otomobilden Sağ Çıktı

48 dakika önce

Takla atan otomobilden sağ çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Takla atan otomobilden sağ çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gaziantep karayolundan Araban'dan Yavuzeli istikametine seyir halinde bulunan Özkan Kılıç idaresindeki 27 BHU 14 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla attı. Karacadağ mevkisi Çavuş Baba türbesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücünün emniyet kemerinin takılı oluğu öğrenildi.
Kazanın ardın jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:43 Kaynak: İHA
Araban, Adıyaman, Yavuzeli, Gaziantep, 3. Sayfa
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