Takla atan otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika

Takla atan otomobilden sağ çıktılar

25 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yesiltepe yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ayberk G. idaresindeki 06 FP 4892 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Sürücü ile yanında bulunan Yiğit Y. taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçtan sağ olarak çıktı. Yaralılar, yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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