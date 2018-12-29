Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu

Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu

1 saat önce

Takla atan otomobilden sağ kurtulduSAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atıp yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobilden sürücü sağ kurtuldu.

Takla atan otomobilden sağ kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atıp yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobilden sürücü sağ kurtuldu.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ordu istikametine seyir halinde olan Ömer Ayan'ın sürdüğü 55 AYN 11 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu takla atıp yaklaşık yüz metre sürüklenerek durabildi. Sürücü Ayan vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Başında kanama olan sürücü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polisler yolda güvenlik önlemi aldı. Neredeyse hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Polisler, yoldaki ulaşımı tek taraflı olarak sağladı. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin yaklaşık yüz metre sürüklendiğini belirtti.
Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:54 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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