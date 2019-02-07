Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

54 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Mahmut C'nin kullandığı 34 RT 4459 plakalı otomobil Elazığ- Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, aynı istikamette seyir halindeki Gürkan E. idaresindeki 44 AAP 922 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Otomobilde hasara neden olan kazadan sürücü Mahmut C, yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Bingöl, Elazığ, Güncel
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