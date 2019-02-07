Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

- Kaza yerinden görüntü Kazaya karışan araçlardan detay Otomobil sürücüsünden detay ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

- Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan araçlardan detay

Otomobil sürücüsünden detay ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, Mahmut C'nin kullandığı 34 RT 4459 plakalı otomobil Elazığ-Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, aynı istikamette seyir halindeki Gürkan E. idaresindeki 44 AAP 922 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak karşı şeride geçti.



Otomobilde hasara neden olan kazadan sürücü Mahmut C, yara almadan kurtuldu.

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