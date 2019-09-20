Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Adıyaman'da, dönüş yaptığı esnada tekeri patlaması sonucu takla atan otomobilden sürücü yara almadan kurtuldu.



Edinilen bilgilere göre, Kamber Şahin idaresindeki 01 EHS 99 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde dönüş yaptığı esnada ön sol lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Takla atan otomobildeki Kamber Şahin, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü yan yatan otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kaza yapan otomobil trafik polislerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yoldan kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN