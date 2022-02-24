TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR - Son Dakika

SAMSUN'un Havza ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak orta refüjde ters döndü. Araçtaki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Samsun- Çorum kara yolu üzeri Boğaziçi Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Hüseyin E. idaresindeki 41 PR 872 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak devrildiği orta refüjde ters döndü. Araçta emniyet kemerleri takılı olan sürücüsü ile ismi öğrenilmeyen 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA
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