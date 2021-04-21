Takla atıp ters dönen otomobilde yaralanan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Takla atıp ters dönen otomobilde yaralanan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'da köprü girişinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından takla atarak ters dönen araçta bulunan 2 yaralı itfaiye kurtarma ve 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Gökhan Gökalp'in kullandığı 07 FA 130 plakalı Hyundai otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan yağmursuyu tahliye kanalına düşerek önce takla attı ardından yolun ortasında yan vaziyette durabildi.

Kazanın ardından araç sürücüsü Gökhan Gökalp ve yan yatan aracın alt kısmında kalan araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz Çay Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma ekibi ve 112 ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından çevre yolu köprü girişinde trafik tek taraflı ve kontrollü olarak sağlanırken aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.