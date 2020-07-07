Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı - Son Dakika

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

- Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şans eseri ağaca çarparak dereye düşmekten son anda kurtuldu.

- Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

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ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şans eseri ağaca çarparak dereye düşmekten son anda kurtuldu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mahmut Atalay Spor Salonu karşısında meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Resulcan A. yönetimindeki 19 SU 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, dereye uçmadan önce ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sungurlu, Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı - Son Dakika
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