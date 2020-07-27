Takla atan otomobilin 8 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Takla atan otomobilin 8 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan ve 8 araca hasar veren otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Takla atan otomobilin 8 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan ve 8 araca hasar veren otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 10.40 sıralarında Manas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed M. (19) idaresindeki 35 EMR 24 plakalı otomobil, Bayraklı'dan yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atmaya başladı. Muhammed M.?nin otomobili, park halinde 8 araca çarparak zarar verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Muhammed M.?yi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Muhammed M.?nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, meydana gelen  kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Görüntülerde aracın seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.


Bayraklı, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobilin 8 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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