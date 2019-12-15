Takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü T.Ö.(49) hafif yaralandı.

Takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü T.Ö.(49) hafif yaralandı. Yapılan ölçümde T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki arsaya devrilip ters duran otomobilin sürücüsü T.Ö. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan T.Ö.'ye ambulansta tedavide bulundu. Polis ekibi,  T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğunu belirledi. T.Ö.nün 6 ay ehliyetine el konulurken, 1002 TL de para cezası kesildi.


Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
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