Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Kadın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Takla Atan Otomobilin Kadın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

4 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Takla Atan Otomobilin Kadın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü kadın hayatını kaybederken oğlu yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu İskenderun-Belen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tülin Salman idaresindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ağır yaralanan Tülin Salman ile 5 yaşındaki oğlu Asıl Salman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Tülin Salman hastanede hayatını Kaybetti. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öfkeli Kadın, 1 Haftadır Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Üzerine Not Yazdı Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 13:57:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Kadın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]