Takla Atan Otomobilin Kadın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü kadın hayatını kaybederken oğlu yaralandı.



Kaza, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu İskenderun-Belen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tülin Salman idaresindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.



Kazada, ağır yaralanan Tülin Salman ile 5 yaşındaki oğlu Asıl Salman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Tülin Salman hastanede hayatını Kaybetti. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - HATAY

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öfkeli Kadın, 1 Haftadır Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Üzerine Not Yazdı

Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu

Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi

Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti