Takla atan otomobilin park halindeki 8 araca çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Takla atan otomobilin park halindeki 8 araca çarptığı anlar kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki 8 araca çarptı.

Takla atan otomobilin park halindeki 8 araca çarptığı anlar kamerada, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki 8 araca çarptı. Kazada sürücü Muhammed M. (19) ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Manas Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed M. yönetimindeki 35 EMR 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atmaya başlayan otomobil, park halindeki 8 araca çarparak zarar verdi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Muhammed M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobilin park halindeki 8 araca çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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