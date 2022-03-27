Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

27.03.2022 17:35

Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti Samsun'da yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaç fidanlarını parçalayıp takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü bir başka aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaç fidanlarını parçalayıp takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü bir başka aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ondu karayolu 49. kilometresi Namazlı mevkisinde meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, Ramazan Divrik idaresindeki 55 FB 883 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki 6 ağaç fidanını fırlayıp takla atıp ters ödndü. Bu sırada araçtan fırlayan sürücüsü bir başka aracın çarpması sonucu 20 metre savruldu. Kazada araç sürücüsü Ramazan Divrik olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Ramazan Divrik'in pasta ustası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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