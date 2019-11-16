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Takla atan otomobilin sürücüsü, camdan fırlayıp hayatını kaybetti

6 saat önce

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu camdan fırlayan sürücü Murat Değirmenci (23) hayatını kaybetti.

Takla atan otomobilin sürücüsü, camdan fırlayıp hayatını kaybetti, System.String[]

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu camdan fırlayan sürücü Murat Değirmenci (23) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Ankara-Ayaş yolunda meydana geldi. Murat Değirmenci yönetimindeki 06 EV 6696 plakalı otomobil, Yenikent istikametine ilerlediği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenirken, sürücü Değirmenci ise aracın camından dışarı fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, yerde hareketsiz yatan Murat Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Değirmenci'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Ankara-Ayaş yolu Yenikent yönünde ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaza yerinden kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Murat Değirmenci'nin kaza haberini alan yakınları da kaza yerine akın etti. Değirmenci'nin yakınları gözyaşlarının tutamayarak, sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:42 Kaynak: DHA
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