Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

36 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil taklalar attı.

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mustafa Öksüz (34) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Mehmet Aki·f Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Öksüz yönetimindeki 06 VG 056 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa girdiği sırada kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yan yatarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Öksüz'ün sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Öksüz'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu CHP ile İYİ Parti Arasındaki Yerel Seçim İttifakında Anlaşılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:22:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]