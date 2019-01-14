Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
36 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil taklalar attı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin
ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mustafa Öksüz (34) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Mehmet Aki·f Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Öksüz yönetimindeki 06 VG 056 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa girdiği sırada kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yan yatarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Öksüz'ün sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Öksüz'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: DHA
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