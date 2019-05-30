Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
2 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:57 Kaynak: İHA
Kaza, sabahın erken saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi Balkar beldesi girişinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Adıyaman istikametine giden Bekir Yelboğa (63) idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücü Bekir Yelboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Zilan ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!
Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu
Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı
Denizli'de sıcaktan asfalt eridi