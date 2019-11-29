Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Bergama ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Hamdi Kutlu (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, evli ve 2 çocuk babası Hamdi Kutlu, yönetimindeki 35 F 3173 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kutlu'nun öldüğü belirlendi. Kutlu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bergama Belediyesi'nden işçi emeklisi olan Kutlu'nun bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı belirtildi.