Takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü eski kaleci Yunus Emre Koz (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Merkez mahallesinde meydana geldi. Yunus Emre Koz, kullandığı 61 ACN 594 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koz'un öldüğünü belirledi. Araklıspor'un alt yapısında bir dönem kalecilik yaptığı öğrenilen Koz'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.