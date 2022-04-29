Takla atan otomobilin sürücüsü sıkışarak can verdi - Son Dakika
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Takla atan otomobilin sürücüsü sıkışarak can verdi

29.04.2022 11:36
Takla atan otomobilin sürücüsü sıkışarak can verdi

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan taklalar atarak boş arazide ters yattı.

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan taklalar atarak boş arazide ters yattı. Takla atan otomobilin altında kalan sürücü sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kaza, Buldan Yenicekent ile Oğuz Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Şaşkın, 64 AAE 446 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak yolun kenarına ters şekilde yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ters yatan otomobildeki sürücüyü kurtaramaya çalışsa da kısa sürede başarılı olamadı. Uzun süre uğraşların ardından sürücü aracın içerisinde çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Şaşkın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı jandarma ekipleri çevrede araştırma yapmasının ardından araçta başka kişi olmadığı tespit edildi. - DENİZLİ

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Yenicekent, Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilin sürücüsü sıkışarak can verdi - Son Dakika


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