Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

BURSA'da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp bariyerlere çarptı. Sürücü Gözde Dikkaya (28) hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Badırga mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Bursa yönüne giden Gözde Dikkaya yönetimindeki 34 DNK 021 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp taklalar attı. Otoyola sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, Dikkaya'nın yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkartılan ve kazayı yara almadan atlatan Gözde Dikkaya'yı tedbir için amacıyla müdahale etti. Polis ekipleri başka kaza olmaması için çevrede önlem aldı.

Trafik, otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.