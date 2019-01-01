Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

46 dakika önce

DENİZLİ'de yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Halil Durgut (38), yaralandı.

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
DENİZLİ'de yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Halil Durgut (38), yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Pamukkale Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Durgut, yönetimindeki 20 VD 419 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan ve devrilen otomobilin sürücüsü Durgut, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Durgut'u sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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